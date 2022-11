Sono queste le parole di Franco Baresi, che commenta così a Sky Sport il girone del Milan in Champions League.

Franco Baresi commenta così a Sky Sport, il sorteggio del Milan in Champions League: “Il Milan è già salito di livello. Stiamo facendo ottime prestazioni, tanti giocatori sono cresciuti. Il Milan fa un calcio che piace, tutti i giocatori sono coinvolti. Abbiamo un centrocampo molto forte, in difesa ci sono giocatori che non hanno paura e questo è importante. In avanti poi creiamo tanto. Il mister è bravo a proporre un calcio propositivo che coinvolge tutta la squadra. Abbiamo ricreato un grande entusiasmo, San Siro sarà di grande aiuto anche contro il Tottenham.“

Luca Serafini discute così a MilanTV: “Le abitudini dall’anno scorso sono cambiate tante, basti pensare che non si ha più un Kessie. Il Milan gioca da tanto tempo senza la fascia destra; le assenze di Calabria e Florenzi hanno tolto tanto e non parliamo di Maignan, Tomori gioca con Gabbia, Kalulu, Kjaer, Thiaw: c’è abitudine a cambiare per necessità, ma se Pioli fa questa cosa vuol dire che ci ha studiato e ci ha lavorato“.

