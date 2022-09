Ecco le parole di Franco Baresi, ex difensore del Milan che parla dei rossoneri alla Gazzetta dello Sport in una intervista.

Sono queste le parole dell’ex capitano e difensore del Milan, Franco Baresi che discute in una intervista alla Gazzetta dello Sport dei rossoneri: “L’augurio è che ci sia continuità. Ci saranno tutte le opportunità per continuare a far bene. L’auspicio è che il Milan rimanga sempre ad alti livelli e continui questo progetto. Da quando è arrivato Elliott sono stati fatti passi giganteschi, la squadra è cresciuta, i bilanci sono migliorati: credo che chi subentra farà lo stesso.“

Aggiunge sul mercato: “La società si è mossa dove c’era bisogno di rinforzare la rosa. Dirigenti e allenatore sono sempre stati in sintonia, la rosa è migliorata e questo era l’obiettivo. Abbiamo la possibilità di esser protagonisti come un anno fa.“

Milanello

Sulla Champions League: “E’ stato un buon sorteggio. E comunque il Milan deve sempre pensare al meglio. Anche l’anno scorso nel girone di ferro eravamo convinti di fare bella figura, è un’esperienza che ci aiuterà a esprimerci al meglio.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG