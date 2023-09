Il vicepresidente onorario del Milan Franco Baresi ha voluto sottolineare come la sua squadra parta sfavorita sulla carta nel derby.

Franco Baresi ha anticipato alcuni temi del derby di dopodomani ai microfoni di Sky Sport. “Il derby arriva troppo presto? Forse, però va accettato. Il derby è molto sentito, le due squadre stanno bene. L’Inter ci ha sempre fatto soffrire quindi sappiamo le difficoltà che potremmo incontrare, ma anche noi stiamo bene e abbiamo fiducia. Sappiamo tutti che il derby è imprevedibile. Thiaw ha già dimostrato di poter giocare nel Milan. Ha fisicità, personalità e sono sicuro che sarà tranquillo e farà la sua parte come ha già dimostrato l’anno scorso e all’inizio di quest’anno”.

esultanza a fine gara Inter

“È un punto fermo, importante, giovane e ha questa grande mentalità. Ha questa forte personalità che lo aiuta. Il Milan è cambiato, sono arrivati nuovi giocatori e sappiamo tutti che non è semplice inserirsi nel nostro calcio. Però abbiamo iniziato bene e abbiamo fiducia. Sappiamo che c’è l’Inter dall’altra parte che è la favorita, ma noi vogliamo diventarlo. La squadra ha dimostrato di fare un buon calcio e questo vogliamo continuare a fare. L’Inter è partita forte ed è a punteggio pieno come noi. Sappiamo che hanno una rosa molto importante che ci ha sempre creato problemi. Loro sono i favoriti ma noi vogliamo diventarlo. Poi chiaro ci sono anche Napoli e Juventus, sarà una bella lotta. Mi auguro che il Milan riesca ad essere competitivo fino in fondo, poi è chiaro che ci sono tanti fattori che possono capitare in una stagione”.

