Le parole di Nicola Di Marco, capogruppo del Movimento Cinque Stelle Lombardia sulla questione San Siro e gli stadi di Inter e Milan

Il capogruppo del Movimento 5 Stelle Lombardia, Nicola Di Marco, ha parlato in merito a San Siro e i progetti degli stadi di Inter e Milan. Di seguito le sue parole.

«Trovo che il luogo più adatto per discutere di un progetto come quello relativo alla costruzione dei due nuovi stadi di Inter e Milan, all’interno di due comuni dell’hinterland milanese, siano le sedi istituzionali. Non i tavoli convocati in segreto fra i rappresentanti degli enti e le società, dove i primi finiscono inevitabilmente per sedersi in posizione di svantaggio. Se trattativa deve essere, sia quantomeno un dialogo fra pari. Non fra il sindaco di un Comune della provincia e un colosso internazionale. Questa partita non può essere quella di un Davide pubblico, il Sindaco, costretto a fronteggiare da solo gli interessi di un Golia privato, le società. Regione Lombardia deve fare la propria parte, garantendo la rappresentanza e gli interessi dei cittadini e riequilibrando i rapporti di forza al tavolo. Vogliamo sapere come i progetti potrebbero impattare sulla quotidianità dei residenti, sul traffico, sulla gestione degli spazi verdi, sulle attività commerciali. Per questo motivo lo scorso maggio, quando cominciarono a rimbalzare le voci della possibile realizzazione dei nuovi stadi di Inter e Milan nell’hinterland milanese, mi attivai per chiedere l’immediata audizione dei rappresentanti delle società presso la Commissione V “Territorio e Infrastrutture e Mobilità”. Questo affinché sui progetti fosse fatta chiarezza all’interno dei luoghi che dovrebbero garantire ai cittadini la necessaria trasparenza. Cittadini come quelli di San Donato Milanese o di Rozzano e Assago che, al contrario, sono costretti a leggere sulla stampa dei primi incontri. Torno a quindi ribadire l’urgenza che sul contenuto delle interlocuzioni già avvenute fra club e comuni nonché, più in generale, sui progetti stadio i rappresentanti delle società di Inter e Milan vengano ascoltati in Commissione»

