L’ex capitano del Milan Franco Baresi ha elogiato la società del Milan e Stefano Pioli ma non ha voluto fare un pronostico del derby.

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Franco Baresi alla vigilia del derby. “L’augurio è che ci sia continuità. Ci saranno tutte le opportunità per continuare a far bene. L’auspicio è che il Milan rimanga sempre ad alti livelli e continui questo progetto. Da quando è arrivato Elliott sono stati fatti passi giganteschi, la squadra è cresciuta, i bilanci sono migliorati: credo che chi subentra farà lo stesso. La società si è mossa dove c’era bisogno di rinforzare la rosa”.

Franco Baresi

“Dirigenti e allenatore sono sempre stati in sintonia, la rosa è migliorata e questo era l’obiettivo. Abbiamo la possibilità di esser protagonisti come un anno fa. Pioli è arrivato con umiltà, si è messo in gioco e nel momento difficile del lockdown è stato bravo a coinvolgere i giocatori fino a portarli allo scudetto, ovvero dove nessuno in partenza pensava che il Milan avrebbe potuto arrivare. È il suo grande merito. Immagino un derby molto equilibrato, con due squadre che arrivano convinte dei propri mezzi. Dobbiamo essere tranquilli e fiduciosi nel nostro gioco, che è quello che ci ha fatto vincere lo scudetto“.

