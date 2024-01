Baresi ricorda Beckenbauer: «Numero uno. I paragoni con lui mi hanno sempre messo a disagio». Le parole dell’ex difensore e leggenda rossonera

Franco Baresi ha voluto ricordare Franz Beckenbauer ai microfoni del La Gazzetta dello Sport. Ecco le parole dell’ex difensore e leggenda rossonera:

PAROLE – «Il giorno in cui l’ho visto, in Germania, dove eravamo andati per un torneo. Io ero già adulto (e lui forse il vice presidente del Bayern), ma quasi arrossivo per l’emozione. I paragoni con lui mi hanno sempre messo a disagio. Stiamo parlando di Beckenbauer, numero 1. Non lo so, me lo hanno sempre detto. In fondo avevamo le stesse iniziali: FB lui, FB io. Forse è per quello che ci hanno sempre avvicinato».

