Sono queste le parole di Franco Baresi, l’ex centrale rossonero parla del Milan al Corriere della Sera: “Sogno spesso la prima Champions vinta al Milan. Vede, io ho vissuto tante epoche diverse nella squadra, compresa la retrocessione. Ci sono stati alti e bassi molto profondi e se ancora oggi sono qui, in rossonero, non è perché io mi senta “una bandiera”, ma è perché anche qui ho cercato la stabilità. Ho ragionato per fasi, come si fa nelle famiglie. Ho cercato un equilibrio“.

Così su Sacchi: “Era molto esigente, chiedeva il massimo. Poi, nei ritiri, veniva a controllare se di notte dormivamo e allora, quando lo sentivamo arrivare, scattava il momento ‘spegni la luce’. Lui ci sgamava puntualmente e allora si metteva a chiacchierare con noi di strategie e di formazioni“.

