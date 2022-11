L’ex centrale rossonero, Alessandro Nesta ad Amazon Prime Video parla del Milan, ecco cosa dice su Rafael Leao.

Ecco cosa dice l’ex centrale rossonero e della Lazio, Alessandro Nesta parla del Milan ma soprattutto Rafael Leao ad Amazon Prime Video: “Ogni tanto può capitare una giornata sbagliata, ma Leao va troppo più veloce degli altri. E’ troppo determinante. Lui e Theo sono impressionanti“.

Gianfranco Zola parla così al Corriere della Sera del Milan: “L’atmosfera è stata fantastica, ho avuto i brividi. L’ho detto anche in diretta durante la telecronaca: mi è venuta la pelle d’oca. Una partita bellissima, soprattutto nel secondo tempo. Ecco, magari sì, in momenti come l’altra sera la voglia di calcio è tantissima. Ma sono ancora giovane!“.

L’ex Milan, Daniel Maldini parla così a Sportweek: “Uscire di casa mi ha responsabilizzato: mi sento più grande. Ho un cognome pesante, ma ho imparato a viverla bene. E se sono raccomandato, non me ne sono mai accorto“.

