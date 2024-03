Bargiggia: «Allegri che toglie Iling per inserire Alex Sandro è da arresto. Yildiz? Non è valorizzato». L’attacco

Bargiggia ai microfoni di Tv Play ha attaccato Allegri per la gestione dei giovani e di altre situazioni alla Juve.

L’ATTACCO – «Ieri (martedì ndr) vedevo il Barcellona giocare con due 2007: anche loro sbagliano le giocate ma fanno i titolari in una partita così importante. Da noi abbiamo Allegri che nel momento migliore di Yildiz l’ha messo in panchina concedendogli soltanto degli spezzoni. L’altro giorno con l’Atalanta ha tolto Iling per inserire Alex Sandro: è una follia, è un cambio da arresto. Qui c’è la vecchia mentalità che il giovane deve avere la testa bassa, ma perché? I giovani hanno un entusiasmo che deve essere sfruttato. Yildiz ha lo stesso talento dei giovani della cantera del Barcellona. Yamal? Lavora in un contesto dove è messo nelle condizioni migliori, mentre Yildiz gioca in una squadra dove il calcio di Allegri non valorizza i giocatori».

