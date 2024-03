Juve al Mondiale per Club, alla Continassa nessuna pazza esultanza: le reazioni della squadra dopo l’ufficialità

Tuttosport svela il retroscena sulle reazioni di casa Juve alla notizia della qualificazione al Mondiale per Club del 2025. Nessuna pazza esultanza, nessuna pacca sulla spalla, ma comunque la soddisfazione di aver raggiunto un simile traguardo solamente con le proprie forze.

E c’è chi adesso ribadisce come i traguardi europei degli ultimi anni siano visti male, con una distorsione della realtà nonostante la squadra fosse palesemente a fine ciclo. Ben più soddisfazione negli uffici, specialmente per quei 50 milioni di euro che sono una manna dal cielo per risanare i conti.

