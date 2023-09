Bargiggia assolve Gatti: «Juve tradita da Szczesny e Danilo». Le dichiarazioni del giornalista in ESCLUSIVA

Paolo Bargiggia, noto giornalista, è intervenuto in esclusiva a Juventusnews24.com. Le sue parole su Gatti.

GATTI – «Gatti è quello che ha sbagliato meno rispetto a Szczesny e Danilo. È stato messo da Szczesny nella condizione di sbagliare. Però in assoluto dipende cosa intendiamo per titolare da Juve, in questa Juve il posto se lo giocano lui e Rugani. Io so che a Giuntoli Gatti piace, potenzialmente potrebbe essere uno dei prossimi juventini chiamati da Spalletti in Nazionale insieme a Fagioli. A me uno come Gatti dà un discreto affidamento per questo tipo di Juve. Anche perché col Sassuolo, ripeto, hanno sbagliato giocatori con quante partite a questo livello… Gatti non ha un’esperienza simile».

