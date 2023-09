Infortunio Arnautovic: salta anche Juve Inter? Cosa filtra sull’attaccante dopo il brutto stop di Empoli

Come riferito da Sky Sport, per Arnautovic l’obiettivo è Juve Inter, derby d’Italia in programma a fine novembre.

L’attaccante dell’Inter, infortunatosi ieri sul campo dell’Empoli, resterà ai box per circa due mesi e punta la sfida alla Juve.

