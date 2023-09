Leao sicuro: «Il Milan tornerà presto a vincere la Champions League». Le dichiarazioni del portoghese

A GQ Portugal, Rafael Leao non pone limiti al suo Milan. Messaggio alla Juve e a tutte le rivali, anche in campo europeo.

LEAO – «Sono sicuro che il Milan tornerà presto a vincere una Champions League, che è il nostro obiettivo. Parlo per me, sono giovane, sono un giocatore che vuole vincere grandi cose, la Champions League penso sia il sogno di ogni giocatore e stiamo lavorando per questo».

