Paolo Bargiggia, noto giornalista, ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com. Le sue dichiarazioni sul mercato.

MERCATO – «È chiaro che Giuntoli e i suoi uomini stanno seguendo dei giocatori per gennaio. C’è parecchia attività sui centrocampisti: c’è Diarra dello Strasburgo, Thuram del Nizza che è quello che costa di più, dai 30 ai 35 milioni. E poi c’è Kone del Borussia Monchengladbach, più di fisico e sostanza. Ma io non credo che a gennaio possano fare delle operazioni, a meno che la squadra continui ad andare male. Il budget continua a non esserci, tantomeno per l’operazione Berardi che è stata scritta negli ultimi giorni».

CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA DI JUVENTUSNEWS24 A BARGIGGIA

The post Mercato Juve, Bargiggia fa i nomi: «Giuntoli segue tre profili» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG