Bargiggia ha parlato sul suo profilo social degli errori del Napoli sul mercato dopo l’addio di Giuntoli. Le parole

Sul suo profilo X, Bargiggia ha parlato così delle mosse di mercato del Napoli senza il Football Director della Juventus, Cristiano Giuntoli.

LE PAROLE – «Gli errori del Napoli sul mercato nell’era post Giuntoli: hai Zerbin, esterno d’attacco preso dal Gozzano per due soldi che guadagna sui 200 mila euro a stagione e vai a spendere 30 mln per Lindstoem ( 2.500 mln l’ingaggio) e 20 per Ngonge con Zerbin via in prestito».

