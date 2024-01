Paolo Bargiggia ha parlato della trattativa tra la Juve e Adrien Rabiot per il rinnovo di contratto. Ecco le sue dichiarazioni

Paolo Bargiggia, ai microfoni di TvPlay, ha parlato della trattativa che la Juve sta portando avanti per il rinnovo di Adrien Rabiot.

PAROLE – «Credo che Giuntoli abbia ragione che il mercato in entrata è chiuso, bisogna capire quando sbloccheranno Kean all’Atletico Madrid e basta. Alla Juve però ce un certo ottimismo su un possibile rinnovo di Rabiot, non vuole dire certezza però la volontà è legarlo non soltanto di un anno ma almeno 2+1 o tre e la sua permanenza orienterebbe molto mercato. Ti può concentrare su un’altra mezz’ala forte come Koopmeiners mentre Soulé non credo vogliano tenerlo nella rosa ma venderlo per farci profitto».

The post Bargiggia: «Juve ottimista per il rinnovo di questo giocatore» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG