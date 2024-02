Paolo Bargiggia ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri e della posizione che ha la Juventus nei confronti del tecnico livornese

Il giornalista, Paolo Bargiggia, a TvPlay, ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus.

PAROLE – «La posizione della Juventus è positiva nei confronti di Allegri, hanno fiducia in lui ma nell’ottica di dargli una squadra un po’ più attrezzata perché si sono resi conto del gap con l’Inter. La convinzione, infatti, è che con una squadra più forte Allegri possa fare ancora meglio, non a livello di gioco ma di risultati e punti. Chiaramente se i passi falsi dovessero essere più di uno poi qualche dubbio verrebbe sulla riconferma. Fino alla partita con l’Inter sembrava scontato il rinnovo dalla primavera in poi. Giuntoli è furbissimo, secondo me neanche alla sua compagna dice cosa pensa veramente di Allegri, ma qualche dubbio che sotto sotto ci sia del mestiere e della strategia ce l’ho».

The post Bargiggia: «La posizione della Juventus su Allegri è questa» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG