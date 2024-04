Piovono reazioni da più parti alle parole dell’ex allenatore del Milan.

Hanno destato molto scalpore le ultime dichiarazioni dell’ex allenatore Arrigo Sacchi che incolpavano l’Inter. “C’è una tendenza ad arrivare all’obiettivo da furbi. Bisogna uscire da questa situazione, altrimenti resteremo sempre in questo stato di crisi. Vincere facendo i debiti significa barare. L’Inter sta barando? Si”.

Simone Inzaghi

Ha voluto rispondere a distanza a queste dichiarazioni anche il giornalista Paolo Bargiggia; ecco le sue parole a TvPlay. “Secondo me l’Inter non vince barando, Sacchi ha sbagliato uscita. I nerazzurri stanno dentro ai paletti imposti dal settlement agreement, dov’è il barare? Proprio alla luce di questi paletti si è mossa attraverso operazioni di mercato oculate, anche con l’ingaggio di parametri zero”.

La spiegazione

“Non mi risulta che accendere un prestito sia illegale, Sacchi è scivolato su una buccia di banana. Lui è sempre critico col mondo Inter, ricordiamoci che a proposito di Simone Inzaghi diceva che non era un allenatore di spessore. Non è mai obiettivo davanti all’Inter, poteva dire le stesse cose del Milan quando era in mano ai cinesi e poi è passato a Elliott”. L’Inter chiude da diverse stagioni le sessioni di mercato in attivo per volere della società che dal 2020 non può immettere soldi nel club. I debiti ci sono, negarlo è impossibile, ma la stragrande maggioranza dei club ce li ha; lo stesso Milan ha chiuso in attivo solo l’ultimo bilancio.

L'articolo Bargiggia: "L'Inter non bara, Sacchi ha sbagliato uscita, perché non parlava quando il Milan era cinese?" proviene da Notizie Inter.

