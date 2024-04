Ormai sanno anche i muri che i nerazzurri possono laurearsi campioni d’Italia proprio nel giorno del derby con i rossoneri.

Si parla da settimane di quando l’Inter vincerà aritmeticamente lo Scudetto della seconda stella. Il fatto che la squadra di Inzaghi vincerà la Serie A non sembra più essere in discussione: troppo costanti sono stati i nerazzurri nell’arco di tutta la stagione finora disputata.

Strategia comunicativa

L’Inter è sempre stata estremamente allineata in tutte le sue componenti su quello che andava detto o non detto pubblicamente. Tutti sono sempre andati nella stessa direzione, sia prima quando non ci si nascondeva indicando la vittoria del campionato come il primo obiettivo della stagione, e sia ora quando si parla del desiderio di vincere lo Scudetto nel derby del 22 aprile. Pubblicamente tutti i tesserati glissano quando gli viene chiesto se possano desiderare di laurearsi campioni proprio contro il Milan.

Federico Dimarco

La vendetta sportiva

Detto di Lautaro Martinez, ci sono, secondo la Gazzetta dello Sport, almeno altri 4 giocatori che potrebbero “spingere” affinché la certezza del titolo arrivi proprio “in faccia” ai cugini. Si tratta degli ex Acerbi e Calhanoglu, di Dimarco, che è interista sin da bambino, e di Thuram che è stato ad un passo dai rossoneri. Il turco è il nemico con la N maiuscola dei rossoneri per il “tradimento” consumatosi nell’estate del 2021 ed è colui che ha visto la sua ex squadra trionfare dopo il suo addio; il difensore italiano non ha lasciato il segno con il Milan e potrebbe vincere il primo Scudetto della sua carriera.

