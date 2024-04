Il futuro dell’esterno olandese è un rebus, quel che è certo è che entro quest’estate si dovrà trovare una soluzione.

Denzel Dumfries sta vivendo una stagione altalenante il che non è propriamente incoraggiante se si pensa che il resto della squadra sta vivendo uno splendido momento.

Alti e bassi

L’olandese aveva iniziato molto bene il campionato ma un infortunio a fine dicembre gli ha rovinato i mesi successivi. Da gennaio in poi raramente è stato titolare anche perché Darmian, pur interpretando il ruolo in chiave più difensiva, dà le opportune garanzie.

Denzel Justus Dumfries

Scenari futuri

L’Inter si è mossa per tempo nel tentativo di rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno 2025: l’offerta prevede quasi un raddoppio dello stipendio attuale di 2,5 milioni a stagione. L’ex PSV Eindhoven chiede 5 milioni a stagione ma l’Inter non ha intenzione di alzare ulteriormente la propria proposta anche perché lo stesso Dimarco ne guadagna 4 a stagione. La situazione quindi prevede che se non ci saranno novità sul rinnovo scatterà una cessione: trattenerlo senza prolungamento aumenterebbe tanto il rischio di perderlo a parametro zero. Calciomercato.com riporta che l’Aston Villa ha avuto qualche contatto con il suo entourage e che nelle prossime settimane potrebbe avanzare una proposta anche all’Inter. Dumfries in realtà cercherebbe un club di livello più alto mentre i nerazzurri chiedono circa 30 milioni di euro. Se l’olandese si rendesse conto che nessun top club lo cerchi, potrebbe abbassare le sue pretese per il rinnovo; è ciò che spera l’Inter.

