I nerazzurri sembrano intenzionati ad acquistare, tra le altre cose, anche un difensore in vista della prossima stagione; valutazioni in corso.

L’Inter potrebbe cercare di ringiovanire la difesa in vista della prossima stagione: le riflessioni riguardano soprattutto il perno centrale della difesa a tre.

La situazione

Attualmente in rosa ci sono Acerbi e De Vrij mentre sia sul centrodestra che sul centrosinistra ci sono elementi più giovani.

I sogni

La Gazzetta dello Sport fa il punto sui tantissimi nomi valutati dalla dirigenza. L’ex Napoli Kim Min-Jae rappresenta un sogno dei nerazzurri visto che è possibile solo in prestito e, per quanto il Bayern Monaco ad oggi non sia contento di lui, al momento non si può pensare che i bavaresi aprano a questa formula. Ausilio lo conosceva sin dai tempi in cui giocava nel Fenerbahce ma non è mai stato possibile acquistarlo. Si parla tanto poi di Mario Hermoso, difensore spagnolo che non rinnoverà il contratto in scadenza con l’Atletico Madrid; su di lui però ci sono squadre inglesi ed arabe che possono offrire uno stipendio maggiore rispetto ai nerazzurri.

Obiettivi realistici

La novità degli ultimi giorni è quindi Oumar Solet del Salisburgo: Ausilio e Baccin in realtà lo seguono e lo monitorano da tempo mai gennaio fu il Napoli che provò ad acquistarlo per 13 milioni di euro. L’offerta fu rifiutata ma il Salisburgo potrebbe cederlo per meno la prossima estate visto che il contratto del difensore scade nel 2025. All’Inter piace perché è classe 2000 e perché è molto duttile: può giocare sia al centro che come braccetto.

