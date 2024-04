Il capitano nerazzurro ha rallentato dopo più di metà stagione giocata a ritmi pazzeschi: il Toro ricaricherà le pile in vista del 22 aprile.

Mancano ancora 11 giorni al derby Milan-Inter ma se ne parla già da settimane senza soluzione di continuità.

La preparazione

L’Inter ha 14 punti di vantaggio proprio sul Milan e non può vincere matematicamente lo Scudetto prima del derby del 22 aprile. Per far sì che la stracittadina possa regalare la certezza aritmetica ai nerazzurri serve che questi vincano domenica prossima contro il Cagliari. Si discute molto di quanto squadra e tifosi tengano ad ottenere la certezza matematica proprio contro i rivali di sempre: anche il fatto di raggiungere la seconda stella prima del Milan aggiunge ulteriore pepe alla sfida. La Gazzetta dello Sport analizza i possibili pensieri al riguardo di alcuni giocatori dell’Inter e non poteva mancare chiaramente il capitano Lautaro Martinez; il numero 10 tra l’altro non giocherà contro il Cagliari per squalifica, il che gli permette di arrivare tirato a lucido per il derby.

Lautaro Martinez

Motivazioni extra

L’attaccante argentino ha segnato diverse volte contro i rossoneri, goal anche molto importanti come quello in SuperCoppa e come quello nel derby di ritorno delle semifinali di Champions League della scorsa stagione. Tuttavia c’è ancora un cruccio: il 7 novembre 2021 il Toro si fece parare un rigore da Tatarusanu, a fine campionato vinse il Milan per soli 2 punti sui nerazzurri. Quello Scudetto viene ricordato per la papera di Radu ma certamente incise moltissimo anche quel penalty sbagliato: Lautaro il 22 aprile potrebbe avere la chance di cancellare tutto ciò.

