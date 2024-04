Rumours clamorosi di mercato arrivano nella giornata di oggi: il figlio d’arte sarebbe cercato dal club parigino che a giugno perderà il suo leader.

L’Inter si avvicina alla conquista dello Scudetto della seconda stella ma il calciomercato non dorme mai; i dirigenti già hanno messo a segno due colpi in entrata ma potrebbero esserci sconvolgimenti anche in uscita.

L’attaccante

I tifosi nerazzurri da tempo hanno ormai imparato che non esistono incedibili: anche i giocatori più forti della rosa possono partire al giusto prezzo, Marotta ed Ausilio hanno dimostrato sempre di saper “cadere in piedi” in ogni situazione. Tuttosport riporta che il Paris Saint Germain preferirebbe Marcus Thuram a Victor Osimhen come erede del partente Kylian Mbappé. Parecchi sono i motivi che farebbero propendere per questa scelta: tra queste il fatto che sia francese e che suo padre Lilian sia una vera istituzione oltralpe.

Marcus Thuram

Cosa faranno i nerazzurri?

Tra i big dell’Inter è quello “più cedibile”, o meno incedibile che dir si voglia, perché è arrivato a costo 0 e tutto l’eventuale ricavato di una cessione costituirebbe una plusvalenza. I dirigenti però non pensano min immanente di indebolire la squadra e allora la richiesta è enorme: almeno 80 milioni per iniziare a trattare. I nerazzurri non hanno bisogno di vendere la prossima estate e stavano pensando di raccogliere un tesoretto solo da diverse cessioni minori e da quella eventualmente di Dumfries che ancora non ha rinnovato. È chiaro che poi Thuram andrebbe sostituito ed in pole ci sarebbe Albert Gudmundsson del Genoa; chiaramente con 80 milioni si potrebbe comprare un altro pezzo pregiato, si pensa a Buongiorno.

