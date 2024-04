L’ex difensore Fulvio Collovati ha sottolineato come i rossoneri non renderanno la vita facile ai nerazzurri il 22 aprile.

Fulvio Collovati ha parlato di Inter e di Cagliari nel corso di un’intervista rilasciata a La Nuova Sardegna. “Scudetto Inter nel derby? L’Inter domina il campionato. Il Milan in questo momento è la squadra più in forma. Si può verificare e i tifosi nerazzurri sarebbero felicissimi. Ma i rossoneri non stendono un tappeto“. Il Milan ci terrà a non perdere il sesto derby di fila anche se i pensieri in questa fase della stagione potrebbero essere più sull’Europa League. Il derby si giocherà il 22 aprile, dopo cioè anche il ritorno dei quarti di finale contro la Roma (stasera a San Siro si gioca l’andata.

Claudio Ranieri

Sull’allenatore del Cagliari

Il discorso si sposta poi sul Cagliari, prossimo avversario dell’Inter in campionato. “Ranieri è il valore aggiunto del Cagliari? Ho fatto a Claudio la stessa domanda qualche settimana fa. Mi ha raccontato che negli spogliatoi alla squadra ha detto: se non mi volete più ditemelo chiaramente. Questo fa la differenza. Lui è un grande allenatore e lo dimostrano i risultati ottenuti. Da quel momento c’è stato il cambio di marcia. Perché ha toccato le corde giuste, punto i giocatori nell’orgoglio. Non tutti lo sanno fare. Ecco perché Ranieri è una persona speciale. Non sono uno scommettitore, facevo fatica a compilare la schedina. Ma se lei mi chiede di puntare cinquanta euro sul Cagliari che resta in Serie A, ne punterei cento”.

proviene da Notizie Inter.

