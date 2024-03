Paolo Bargiggia netto su TvPlay. Ecco il suo commento sul futuro di Allegri alla Juve dopo i 6 punti raccolti dai bianconeri nelle ultime 7 partite.

BARGIGGIA – «Voglio forzare una mia cosa, che non succede ed è forzata. Io lo esonererei adesso. Oggi? Sì, perché tu non mi puoi proporre 6 punti in 7 partite allenando la Juve».

The post Bargiggia sentenzia: «Futuro Allegri? Io lo esonererei subito!» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG