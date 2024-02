Bargiggia stronca Allegri: «Non è possibile non fare un tiro in porta, è inaccettabile». Le dichiarazioni su Inter-Juve

Il noto giornalista Paolo Bargiggia, su TvPlay, è tornato così su Inter–Juve.

BARGIGGIA – «La Juve può anche perdere con l’Inter ma non è possibile non fare neanche un tiro in porta, così come andare in campo per lo 0-0. E’ errato dare le colpe a Vlahovic per quello stop sbagliato, poi c’è Szczęsny che ha fatto due parate pazzesche e Calhanoglu che ha preso anche un palo. Non c’è stato un tiro dentro lo specchio della porta, questo è inaccettabile».

