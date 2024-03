Bargiggia svela: «Il primo nome della lista di Giuntoli è lui. Su Ferguson e Rabiot…». Il punto sul mercato della Juve

Il giornalista Paolo Bargiggia a Tv Play ha fatto il punto sul mercato della Juve.

BARGIGGIA – «A prescindere dal ritorno nelle coppe europee, se non verranno fatte cessioni io credo che l’orientamento della società sarà quello di permettere a Giuntoli di fare un solo acquisto importante. L’obiettivo sarà una mezzala, anche da 50-60 milioni: il primo della lista è Koopmeiners. Anche Mikel Merino non dispiace, Samardzic è stato accantonato, mentre Ferguson è una buonissima alternativa. Se Rabiot non rinnova, inoltre, ci sarà l’esigenza di prendere un’altra mezzala. Poi resta l’incognita allenatore: non ci sono certezze e verrà tutti rinviato a fine stagione».

