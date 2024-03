Juve Genoa, allo Stadium sarà la 112° sfida in Serie A: i precedenti e le curiosità. Tutti i retroscena verso il match

La Juve attraverso il proprio sito ha pubblicato il resoconto di tutti i precedenti delle sfide col Genoa in Serie A in avvicinamento al match di domenica allo Stadium. Non mancano le curiosità e i retroscena.

I PRECEDENTI – 112° match tra Juventus e Genoa in Serie A: i bianconeri guidano il bilancio con 67 vittorie contro le 22 del Grifone – 22 pareggi completano il quadro.

Il Genoa è rimasto imbattuto nelle ultime due sfide contro la Juventus in Serie A (1V, 1N) e non registra una serie senza sconfitte più

lunga contro la Vecchia Signora da un periodo compreso tra febbraio 1990 e ottobre 1991 (serie di quattro in quel caso).

La gara di andata tra Juventus e Genoa è terminata 1-1 e solo due volte queste due squadre hanno pareggiato entrambi gli incontri stagionali in Serie A: nel 1936/37 e nel 2011/12.

La Juventus è rimasta senza segnare solo in una delle ultime 16 sfide contro il Genoa in Serie A, in una delle tre gare perse di questo parziale (11V, 2N): 2-0 al Ferraris il 17 marzo 2019.

Il Genoa non ha vinto nessuna delle ultime 20 partite contro squadre nelle prime tre posizioni ad inizio giornata in Serie A (5N, 15P);

ANTICIPO DELLE 12.30

Dal ritorno di Massimiliano Allegri (2021/22), la Juventus ha vinto tutte le cinque gare disputate alle 12.30 in Serie A, incluse le due giocate in questo campionato: 2-1 all’andata contro il Frosinone e 3-2 al ritorno sempre contro i ciociari.

Dopo non aver raccolto i tre punti nelle 10 precedenti partite giocate alle 12.30 in Serie A (3N, 7P), il Genoa ha vinto la più recente di queste gare, l’unica disputata a questo orario in questo campionato: 2-1 in casa contro il Lecce, lo scorso 28 gennaio.

PRECEDENTI IN CASA DELLA JUVENTUS

La Juventus è imbattuta da 19 gare casalinghe di fila contro il Genoa in Serie A (15V, 4N) e in questo parziale ha subito in media soltanto

0.6 gol a partita, mantenendo la porta inviolata 10 volte, inclusa la sfida più recente (2-0, il 5 dicembre 2021).

Il Genoa non ha mai segnato più di un gol a partita nelle ultime 10 trasferte contro la Juventus in Serie A (quattro gol totali segnati),

restando a secco di reti sei volte nel parziale, inclusa la gara più recente (0-2, il 5 dicembre 2021).

