Lotito: «Tudor è in grado di fare questo alla Lazio. Immobile? Io ricevo 500 mila minacce al giorno…». Le dichiarazioni

Lotito al termine di un evento alla Luiss ai cronisti presenti ha annunciato l’arrivo dell’ex Juve Tudor in panchina e ha parlato dell’addio di Sarri alla Lazio e di quanto successo a Immobile e alla sua famiglia.

LE DICHIARAZIONI – «Tudor è sicuramente in grado di indirizzare il gruppo avendo esperienza, carattere e la possibilità di impiegare le risorse che gli verranno messe a disposizione nel migliore dei modi. Tradimenti? E’ ora di finirla con queste c ose. Ognuno deve fare il proprio mestiere, io il presidente, l’allenatore l’allenatore, i giocatori i giocatori, sennò c’è confusione di ruoli. Io a una domanda precisa ho detto che è stato un fulmine a ciel sereno. Le sensazioni mi ha riferito Sarri è che è stato tradito. Da chi? Lo dovete chiedere all’allenatore. Immobile? a me succede tutti i giorni, Io vivo sotto scorta da 20 anni. Ci sono 500 mila minacce di morte a me e la mia famiglia tutti i giorni sul telefono. Non mi sembra di fare tutto questo clamore».

