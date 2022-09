Le parole dell’agente di Walid Cheddira, giocatore marocchino del Bari: «Se è in nazionale non è solo merito suo, ma anche della squadra»

Bruno Di Napoli, agente dell’attaccante del Bari Walid Cheddira ha parlato della convocazione del calciatore nella nazionale marocchina, dopo un ottimo avvio di stagione con i pugliesi, condito da 10 gol in 8 partite. Di seguito le sue parole.

«Sognare non costa nulla, ed è giusto farlo per quello che sta facendo Walid in questo momento. Speriamo tutti possa andare al Mondiale, sarebbe una vetrina importante anche per il Bari. Ma la sua convocazione per il Qatar dipende da queste due amichevoli e da quello che farà nel prossimo futuro con i galletti.

Se oggi Cheddira ha raggiunto la Nazionale, è merito suo, della società biancorossa, del direttore Polito, della squadra e del mister, che lo stanno mettendo in condizione di dimostrare tutte le qualità che ha. La compagine pugliese è stata costruita bene, con giocatori funzionali per il gioco che propone, e Mignani sta dimostrando di essere un grande allenatore. Oggi questo club è una realtà importante, che fa divertire e sa essere cinica, come a Cagliari.

Si tratta di un gruppo forte, con dei valori. Mi auguro che il prossimo scontro diretto con il Brescia del primo ottobre possa svolgersi in un S. Nicola strapieno ed entusiasta».

