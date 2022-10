L’Assocalciatori esalta le prestazioni di Cheddira. L’attaccante del Bari continua a sorprendere tutti

Grazie a cinque reti e due assist in quattro gare nel mese di settembre Walid Cheddira, attaccante italo-marocchino del Bari, stato eletto come ‘Calciatore del Mese’ per quanto riguarda la Serie B.

«È come se un istinto latente da goleador fosse all’improvviso uscito, permettendogli di segnare anche reti dall’alto coefficiente di difficoltà», si legge nella nota dell’AssoCalciatori.

L’articolo Bari, Cheddira giocatore del mese secondo l’Assocalciatori: «Istinto latente da goleador» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG