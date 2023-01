Le parole del tecnico del Bari dopo la sconfitta con il Perugia: «Oggi abbiamo trovato un Perugia che ha fatto meglio di noi»

Il tecnico del Bari, Michele Mignani, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta subita contro il Perugia nell’ultima giornata di Serie B, con il successo degli umbri per 2-0 al San Nicola. Di seguito le sue parole in conferenza stampa.

SCONFITTA – «Le sconfitte fanno sempre male, quella di oggi ha visto, rispetto alle altre, più merito dell’avversario. Avevamo lavorato su delle contromisure, che però non ci sono riuscite. Oggi abbiamo trovato un Perugia che ha fatto meglio di noi, che ci aveva messo in difficoltà già all’andata».

MERCATO – «Compatibilmente con la possibilità economica della società, faremo quello che dobbiamo fare sul mercato. Una società lucida come la nostra non deve farsi influenzare da una partita; se avessimo vinto 2-0 avrebbe significato non dover fare niente? Siamo a conoscenza di quello che può servire, oggi la situazione è stata anomala: abbiamo perso quattro giocatori in una settimana. Eravamo in 11, dei cambi li avevamo: l’allenatore non deve avere attenuanti, la società sa cosa deve fare, come ha dimostrato in passato. Per me, io ho la squadra migliore che si possa allenare. Quando sono entrato nello spogliatoio ho stretto la mano a tutti perché so che ognuno ha fatto il massimo. Nel calcio ci sono gli avversari e ci sono gli episodi».

