Le parole di Michele Mignani, allenatore del Bari, sulla finale dei playoff di Serie B contro il Cagliari. I dettagli

Michele Mignani, allenatore del Bari, ha parlato in conferenza stampa in vista dell’andata della finale playoff di Serie B contro il Cagliari.

PAROLE – Perché si parla di Cagliari favorito? Ognuno ha le proprie idee, e se si guardano i due allenatori non c’è gara, Ranieri ha una storia che servirebbero giorni per raccontarla, Mignani no. Non solo, il Cagliari era in Serie A e ha mantenuto giocatori che hanno militato in massima serie, nelle ultime 18 gare ne hanno persa solo una. Noi siamo una neopromossa che ha però mostrato entusiasmo e motivazioni, abbiamo fatto più punti del Cagliari ma in queste gare si azzera sempre tutti. Le due gare contro il SudTirol ci hanno portato esperienza in più, sono sempre convinto di quanto dicevo prima: non dobbiamo ragionare da soli, davanti abbiamo sempre l’avversario. La nostra idea non sarà certo quella di speculare, ma non è neppure giusto andare all’arrembaggio se davanti hai una squadra forte, contro la quale devi essere molto attento. Alla fine di una stagione, però, quello che abbiamo fatto deve essere chiaro a tutti, non abbiamo mai subito l’avversario e, in uno stadio infuocato, giocheremo una gara alla pari.

