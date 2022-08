La sfida tra Bari e Palermo fa il botto: pienone di pubblico al San Nicola per l’anticipo serale della seconda giornata di Serie B

Sono oltre 34mila (34.700 al momento) gli spettatori presenti questa sera al San Nicola per la prima in casa del Bari contro il Palermo.

Si tratta di un record assoluto per i pugliesi da quando la famiglia De Laurentiis ha rilevato il club. Ma non solo visto che erano circa sette anni che la cadetteria non registrava un così alto numero di spettatori.

