Brambati: «Il Milan è consapevole di essere forte». Le parole dell’ex calciatore e procuratore

Massimo Brambati ha parlato ai microfoni di TMW del Milan e della sfida contro l’Atalanta. Ecco le parole dell’ex calciatore e procuratore:

«Atalanta-Milan arriva in un momento storico diametralmente opposto rispetto a qualche anno fa. Vedo una squadra di Pioli consapevole di essere forte, non mi aspettavo un allenatore così determinante e determinato. Gasperini attraversa un momento particolare, di profondi cambiamenti e ricostruzioni. Sa che dovrà agire a suo modo per dare un’impronta a questa squadra e il Gasp è bravo a rifondare. Siamo stati abituati bene, adesso ha una fisionomia importante e che non va sottovalutata»

