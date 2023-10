Barilari: «Punto che fa morale, gap fisico clamoroso con la Next Gen». Le parole del tecnico del Sestri Levante

Enrico Barilari, tecnico del Sestri Levante, ha analizzato in conferenza stampa il pareggio senza reti contro la Juventus Next Gen.

BARILARI – «Non mi sento di dire di essere stato superiore all’avversario. Loro hanno avuto delle occasioni veramente grandi. Abbiamo sofferto la loro fisicità, c’era davvero un gap clamoroso tra le parti. In queste gare dove non riesci a vincere devi riuscire a non perdere. Questo punto fa morale, il gruppo se lo merita».

