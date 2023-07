Barillà: «Allegri ha rinunciato a Ronaldo per i giovani. Ora è sotto esame». L’analisi della situazione dell’allenatore alla Juve

Il giornalista Antonio Barillà a Tmw Radio ha parlato della situazione di Allegri alla Juve dopo le due stagioni senza trofei.

LE PAROLE – «E’ un anno chiave per Allegri dopo due anni senza vittorie. Quando si giudica Allegri, riconoscendo anche i suoi errori, va detto che ha sposato un progetto di rinascita economica e di sostenibilità. Lui ha rinunciato a Ronaldo e ad altri elementi per puntare sui giovani. Il cammino di Allegri va valutato anche per questo. Ma con due anni senza vittorie è giusto che anche lui si ritenga sotto esame come tutti, per dare continuità a un progetto di rinascita».

