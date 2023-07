Barillà svela: «Ecco la posizione della Juve su Vlahovic e Chiesa». Le ultime sui due gioielli bianconeri

Su TV Play, parlando di mercato Juve, Barillà de La Stampa si è espresso così sul futuro di Vlahovic e Chiesa.

BARILLA’ – «Vlahovic e Chiesa, che sono appetibili, possono essere ceduti: tuttavia i bianconeri non mettono in vendita nessuno. Vlahovic non si muove senza offerte adeguate».

