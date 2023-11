Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato a Sky prima del match contro il Milan. Le sue dichiarazioni

NUOVO STADIO – «Non sono preoccupato. Dal 2019, quando siamo arrivati, abbiamo sempre programmato e lavorato per far crescere la Fiorentina, la società. Ringraziamo sempre la tifoseria che è accanto a noi. Ci sono situazioni in cui abbiamo bisogno di certezze, di meccanismi di tempi, di capire dove la Fiorentina andrà a giocare il prossimo campionato. Fa parte di programmazione, importante per noi e per la tifoseria che ci segue dappertutto. Ringrazio il sindaco e il Comune di Firenze perché c’è un progetto esecutivo, molto serio, con soldi già stanziati, per il restauro del Franchi. La Fiorentina chiede di sedersi al tavolo col Governo per portare avanti un discorso con dettagli seri e determinanti».

