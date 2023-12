Barone: «La Fiorentina è contro la Superlega, siamo amici di UEFA e Ceferin». Le dichiarazioni del direttore generale

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ai microfoni di Sky Sport ha espresso la netta contrarietà del club viola alla Superlega. Queste le dichiarazioni sul progetto che nel 2021 coinvolse anche la Juve.

BARONE ATTACCA – «E’ una cosa che noi già negli Stati Uniti abbiamo combattuto. Siamo contro la Superlega. Gli “architetti” che vanno a disegnare lo hanno fatto rimanere sempre dentro al sistema e allargare differenza tra le squadre medio-piccole e le grandi. Questo non va bene per noi. Noi siamo totalmente contro la Superlega e in amicizia con UEFA e FIFA. Si è visto durante l’inaugurazione Viola Park in cui c’era Ceferin. Chiedo a tutti i miei colleghi che non hanno preso posizione che escano fuori e prendano posizione contro la Superlega. Bisogna proteggere il nostro sistema, i nostri e sogni e tifosi in Italia e nel mondo».

