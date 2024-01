Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso, ha parlato a Mediaset prima del match di Supercoppa contro il Napoli

Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso alla Fiorentina, ha parlato a Mediaset prima del match di Supercoppa contro il Napoli. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Un orgoglio immenso essere qui stasera, far parte di questo format innovativo e importante che dà possibilità anche ad altre squadre. Questi sono i frutti dell’ottimo lavoro dell’anno scorso. La Supercoppa è solo uno degli obiettivi della Fiorentina, bisognerà stare attenti e vedremo cosa succederà. Ngonge? Noi abbiamo immensa fiducia in tutto il gruppo, dai giocatori al mister. Lo spogliatoio per una squadra come la nostra è importante. La Fiorentina non c’era su Ngonge, quindi complimenti e auguri per lui, che è andato al Napoli, ma la Fiorentina non era attiva sul giocatore. Il nostro mercato è sui dettagli, abbiamo pazienza. Ma c’è una fiducia importante in tutto il gruppo, ringrazio il capitano e soprattutto il mister».

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG