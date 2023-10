Marco Baroni, tecnico del Verona, ha esaltato il Milan di Stefano Pioli: quella dei rossoneri è una proposta molto interessante

AI microfoni della Gazzetta dello Sport, Marco Baroni ha spiegato:

«La proposta del Milan, anche per i giocatori che ha preso, è molto interessante. E poi c’è la Fiorentina che propone il gioco più bello, resterà in alto perché secondo me ha centrato anche gli obiettivi. Arthur mi ha sorpreso».

The post Baroni esalta il Milan: «Proposta molto interessante» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG