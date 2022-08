Baroni: «Il Napoli non ha niente di meno a Inter, Milan e Juve». Le parole del tecnico del Lecce

Marco Baroni si è espresso in conferenza stampa sul Napoli e sul valore paragonato a Inter, Milan e Juve. Ecco le parole del tecnico del Lecce:

«Devo verificare la forma di tutti, perché abbiamo speso tantissimo fino ad oggi e un incontro così ravvicinato ci fa mettere più attenzione alle risorse dei ragazzi, qualche piccolo acciacco e quindi ci prendiamo qualche ora, ma qualche variazione ci può essere. Andiamo a giocare in uno stadio incredibile contro un avversario che non ha niente di meno a Inter, Milan, Juve e alle altre big. Un attacco pazzesco, ma noi dobbiamo fare una partita concentrata, dove potrebbe non bastare ma dobbiamo provarci».

