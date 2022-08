Antonio Barreca è di nuovo un giocatore del Cagliari. Il comunicato ufficiale del club sardo che conferma l’affare

Antonio Barreca torna al Cagliari dopo sei anni, come confermato da una nota ufficiale del club rossoblù.

IL COMUNICATO – «Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’ingaggio del calciatore Antonio Barreca che ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2025 con opzione di prolungamento a favore del Club sino al 30 giugno 2026. Classe 1995, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Torino, squadra della sua città natale. Ha esordito tra i professionisti con il Cittadella nell’agosto 2014, per poi arrivare al Cagliari nella stagione successiva: nella sua prima esperienza in rossoblù scende in campo 17 volte e dà il suo contributo alla vittoria del campionato di B. Ritornato al Torino, con cui debutta in A il 18 settembre 2016, gioca tra le fila granata 39 gare in due stagioni, per poi trasferirsi in Francia nel Monaco dove fa il suo esordio in Champions League il 6 novembre 2018. Dopo una stagione e mezzo in Ligue 1, passa al Newcastle in Premiere League, per poi rientrare in Italia con le maglie di Fiorentina e Genoa. La scorsa stagione con il Lecce ha disputato 24 gare e vinto ancora il campionato cadetto. In carriera vanta 25 presenze con le nazionali giovanili azzurre. Strutturato fisicamente, Barreca è un terzino sinistro a tutta fascia: corsa, velocità e tecnica gli permettono di essere particolarmente utile anche in fase di spinta, abile nel creare la superiorità numerica e servire invitanti cross agli attaccanti. Bentornato in rossoblù, Antonio».

