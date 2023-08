Barrenechea Frosinone, l’ex Juve si presenta: «Posto giusto per crescere, ecco in che ruolo voglio giocare». Ecco le parole del centrocampista

L’ex centrocampista della Juventus, attualmente in prestito al Frosinone, Enzo Barrenechea si è presentato in conferenza stampa. Ecco le sue parole.

NUOVA ESPERIENZA – «Credo che il Frosinone sia il posto giusto per crescere, importante per me mettere dentro minuti per contribuire ad un processo di crescita della squadra e personale. Spero di dare il massimo per raggiungere i nostri obiettivi».

RUOLO – «Con la Juve ho giocato da mezz’ala, ora mi sento più a mio agio a giocare da play».

JUVENTUS – «Mi porto l’esperienza bellissima e formativa di essermi allenato con grandi campioni, credo di aver sfruttato al massimo il fatto di aver condiviso con loro lo stesso spogliatoio per diverso tempo. Per me un bagaglio importante per la crescita generale».

GATTI – «Con Gatti non ho parlato del Frosinone e non ho avuto modo di farlo neanche da quando sono arrivato qui. Posso dire con certezza che quanto lui mostra in campo, e mi riferisco alla grinta e alla cattiveria agonistica, è tutto figlio dell’esperienza che ha vissuto qui al Frosinone».

