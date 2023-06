Barrenechea Juve, deciso il futuro del centrocampista argentino, aggregato quest’anno alla prima squadra: i dettagli

Secondo quanto riferito da Gazzetta.it, non ci sarà spazio alla Juventus per Enzo Barrenechea nella prossima stagione.

Il centrocampista, infatti, dovrebbe partire in prestito per maturare ulteriore esperienza in un club di Serie A: Empoli e Genoa in vantaggio su tutte, mentre il Sassuolo preferirebbe puntare sui giovani italiani.

