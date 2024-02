Barrenechea Juve, un club di Serie A fa sul serio. TUTTI i dettagli sul futuro del centrocampista in prestito al Frosinone

Il Genoa fa sul serio per Enzo Barrenechea, centrocampista argentino della Juve in prestito al Frosinone. Come confermato da calciomercato.com, il club ligure punta il classe 2001 per la prossima stagione.

Barrenechea farà rientro alla Continassa a luglio, la dirigenza bianconera farà poi le sue valutazioni sul calciatore.

