Bartesaghi emozionato dopo l’esordio: «Una data che non scorderò» ha scritto su Instagram il classe 2005 – FOTO

Ieri nel finale di partita tra Milan e Verona Stefano Pioli ha mandato in campo Davide Bartesaghi. Esordio tra i professionisti con la maglia rossonera per il classe 2005, che ha così commentato su Instagram.

BARTESAGHI – «Esordio in A. 23/09/2023 data che non scorderò mai… sognavo fin da piccolo questo momento, con questa maglia e sopratutto in questo stadio, ringrazio tutti coloro che mi sono sempre stati vicini e che mi hanno aiutato a raggiungere questo traguardo»

