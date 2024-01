Bartesaghi Milan, il terzino attende di capire dove giocherà. Ecco il club in pole per il terzino rossonero classe 2005. I dettagli

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Davide Bartesaghi lascerà il Milan in questa sessione di mercato e attende di capire dove giocherà nella seconda parte di stagione.

In pole sul terzino rossonero c’è il Losanna e il club svizzero è decisamente interessato ma vuole il diritto di riscatto e non il prestito secco. Discussioni in corso e volontà condivisa di arrivare a un accordo.

The post Bartesaghi Milan, il terzino attende di capire dove giocherà. Ecco il club in pole per il terzino rossonero appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG