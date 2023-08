In questa pre season alcuni giovani rossoneri si stanno mettendo in mostra. Tra questi c’è Bartesaghi. Ecco le idee del Milan per il futuro

In questa pre season alcuni giovani rossoneri si stanno mettendo in mostra. Tra questi c’è Bartesaghi. Ecco le idee del Milan per il futuro del giovane difensore:

secondo quanto riportato da Di Marzio il club crede che sia quasi pronto per passare stabilmente in prima squadra, tra qualche mese oppure l’anno prossimo, ed è un giocatore su cui si vuole puntare forte per il futuro.

